Аргентина передумала отдавать неработающие самолеты Украине Посол Феоктистов: Аргентина не будет передавать Украине самолеты Super Etendard

Фото: МО Украины

Правительство Аргентины заверяет, что не будет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. По его словам, переговоры на эту тему действительно были, однако сейчас положение дел изменилось, передает ТАСС.

Понимаем, что соответствующие переговоры действительно имели место и что обсуждалась возможность передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации, — сказал он.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей предложил отправить Украине неработающие самолеты французского производства Super Etendard. Буэнос-Айрес приобрел их в 2018 году, однако не смог передать на вооружение. Причиной стало отсутствие необходимых деталей. Нужные запчасти Аргентина в свою очередь не смогла приобрести из-за британского эмбарго. Таким образом Милей думал передать самолеты Франции, где их починили бы и отправили на Украину. Взамен он хотел выторговать для Аргентины новую военную технику.

До этого Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский. Вместе с президентом Аргентины на мероприятие также отправится министр обороны Луис Петри.