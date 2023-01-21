Арестович заявил о высоком риске поражения Украины

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Украина обладает высокими рисками потерпеть поражение в военном конфликте с Россией, заявил бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. В опубликованном на своем Youtube-канале видео он подчеркнул, что шансы на победу Киева существенно снизились после 14 января. Тогда украинские города подверглись многочисленным обстрелам, а одна из ракет ударила по жилому дому в Днепре.

Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже, — сказал Арестович.

По его мнению, руководству страны стоит прислушаться к словам президент Польши Анджея Дуды о том, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать. Арестович отметил, что власти Польши могут обладать какой-то конфиденциальной информацией.

Ракета попала в жилой дом в Днепре 14 января. Мэр города Борис Филатов заявил, что в результате район был полностью обесточен. По данным местных властей, погибли 45 человек, в том числе шесть детей.

В тот же день взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким призвал местных жителей перейти в укрытия. ПВО работали и над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом.

Кроме этого, утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию.

Как сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко, объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он отметил, что в большинстве регионов страны вводятся аварийные отключения электричества.