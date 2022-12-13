Арестович заявил о сильной усталости Зеленского

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press

Владимир Зеленский

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о сильной усталости украинского лидера Владимира Зеленского. В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном он сказал, что глава республики не похож на себя «довоенного»: сегодняшний политик и тот, что был в феврале, — это два разных человека.

Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший, — сказал Арестович.

При этом он добавил, что Зеленский по-прежнему умеет шутить: здоровается в смешной форме, иногда с издевкой.

В марте врач-психиатр Алексей Звездин в разговоре с NEWS.ru оценил состояние Зеленского. Он считает, что у украинского лидера идет истощение высшей нервной деятельности. По словам медика, у политика было состояние предельного утомления.

Накануне Зеленский назвал условия для окончания боевых действий на территории Украины. Первым шагом являются поставки Украине современной военной техники. Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде.