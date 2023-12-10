Арестович сравнил Зеленского с Путиным Арестович: Зеленский превращается из Наполеона в «крошечного Путина»

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Алексей Арестович

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сравнил главу государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. По его словам, Россия за прошедший год сделала ставку на затяжное противостояние и Киев идет по ее примеру.

Прошел год, и многое изменилось. Россия приняла много решений и сделала ставку на долгий военный конфликт, а мы этих решений [изначально] не приняли. <...> [Теперь] Наполеон начал превращаться в крошечного Путина, — заявил Арестович.

При этом политик отметил, что западные сторонники Украины не торопятся предоставлять помощь не из-за отсутствия возможностей, а из-за непонимания, для чего это нужно. Арестович считает, что на Украине действует диктатура, которую он назвал «начальным вариантом путинизма».

Свободы на Украине становится все меньше, и я это чувствовал на себе. Действия и угрозы со стороны властей заставили меня покинуть страну. Тогда за что мы боремся? Маленькая диктатура никогда не победит большую диктатуру, — сказал Арестович.

Арестович пропал из списка советников Зеленского в августе 2022 года. В ноябре 2023 года он обнародовал свою предвыборную президентскую программу, в которой призвал заключить перемирие с Россией.