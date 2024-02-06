Арестович шуткой ответил на заочный арест в России Арестович заявил, что поедет в Афганистан после новостей о заочном аресте в РФ

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Экс-советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что попробует переехать в Афганистан. Таким образом он отреагировал на новость о своем заочном аресте в России.

Сплотилась навеки великая Русь. <...> Куда податься бедному шпиону? <...> Попробую в Афганистан, — пошутил Арестович.

Он добавил, что в РФ и Белоруссии против него возбуждены дела за призывы к терроризму, а на Украине — «два за сексизм». Политик отметил, что за все эти обвинения в Афганистане ему «орден могут дать».

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича 6 февраля. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков об использовании ВС РФ.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с РФ Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, мотивацию военных и собственное производство.