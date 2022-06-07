Арестович рассказал, сколько систем РСЗО требуется Украине Арестович: Украине нужны 60 РСЗО — больше, чем обещают Британия и США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что для успешного противостояния России Украине нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) — больше, чем обещают Великобритания и США. По его словам, РСЗО является «оружием, которое в корне изменит ситуацию» на Украине.

Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно, с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас, — предположил Арестович.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае поставок Киеву реактивных систем залпового огня дальнего действия Россия может нанести удары по украинским объектам транспортной инфраструктуры и госучреждениям. К числу таких объектов относятся аэропорт в Киеве, Верховная рада и Министерство обороны Украины.