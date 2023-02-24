Арестович рассказал, сколько дней нужно Украине для захвата Приднестровья Арестович: Украина может захватить Приднестровье за три дня

Украина способна захватить Приднестровье за трое суток, если руководство Молдавии попросит об этом, заявил экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» (ведущий канала юрист Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его словам, причины для ввода военнослужащих в регион уже есть, так как президенты Украины и Молдавии считают, что Россия дестабилизирует ситуацию в регионе.

Молдавия – суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить, — убежден Арестович.

Министерство обороны России накануне заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике. В российском Минобороны указали на фиксацию крупного скопления личного состава и военной техники подразделений Украины рядом с украинско-приднестровской границей. По данным ведомства, Киев развертывает артиллерию и наращивает использование беспилотной авиации.

Премьер-министр Молдавии Дориан Речан в феврале призвал Россию вывести войска из Приднестровья, подчеркнув, что та обещала это сделать. По его словам, цель Кишинева состоит в сохранении мира и стабильности, в том числе на левом берегу Днестра.