Арестович рассказал о саботаже в рядах ВСУ Арестович: шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу

Фото: t.me/O_Arestovich_official*

Алексей Арестович

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу и не пришли на помощь своим боевым товарищам, передает Telegram-канал «Страна.ua». По его словам, подразделения ВСУ все чаще саботируют приказы командования.

У нас прорыв под Торецком. Думаете, от хорошей жизни? В ближайшее время будет еще несколько. На одном из ключевых участков позавчера шесть соседних батальонов отказались выполнять боевую задачу, — сообщил Арестович.

Ранее он заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и собственное производство.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.