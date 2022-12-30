Арестович рассказал о потерях ВСУ в районах Артемовска и Соледара

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмут) и Соледара. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Мы несем серьезные потери, — признался он.

Арестович также сообщил, что «направления главного удара — это восточные районы Бахмута, чуть южнее Соледара и сам Соледар».

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

Он также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении и заняли новые рубежи.