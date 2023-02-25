Зеленский рассказал о минировании всех мостов при въезде в Киев Зеленский: в первые дни СВО при въезде в Киев были заминированы все мосты

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В период начала военных действий на Украине власти приняли решение заминировать все мосты при въезде в Киев с целью его защиты, об этом в рамках документального проекта «Год» рассказали президент страны Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников. По их словам, военное командование Украины постоянно следило за передвижением российских войск и было готово к любым шагам.

Они [мосты при въезде в Киев. — NEWS.ru] все были заминированы. Была команда, если прорыв – то обрезать возможность перехода с левого берега на правый. <...> Мы были ежедневно готовы к любым шагам, — рассказали Зеленский и Резников.

По словам главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские военные смогли бы пробраться в столицу, если бы захватили аэродром Гостомель.

23 февраля украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве и работе систем противовоздушной обороны. Следом Киевская областная военная администрация подтвердила информацию о работе ПВО и призвала жителей пройти в укрытия. В городе и области была объявлена воздушная тревога.