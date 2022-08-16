Арестович рассказал о готовящемся котле для ВСУ в районе Северска Советник главы офиса президента Украины Арестович: российские войска готовят котел для ВСУ в районе Северска

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Солдаты Вооруженных сил Украины

Российские войска готовят котел для ВСУ в районе Северска, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, которые приводит ОСН, военные РФ собираются пересечь реку Северский Донец и зайти с тыла. Он добавил, что союзные силы также ведут успешное наступление в районе Кодемы.

Пополняется группировка войск, стоящая напротив Северска с востока, а также, по некоторым данным, пришла в движение группировка в районе Ямполя, которая намерена переправиться через Северский Донец и зайти с тыла, — сказал Арестович.

Накануне Вооруженные силы России в результате наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Уды в Харьковской области. Кроме того, ВКС высокоточными ударами ликвидировали до 40 украинских бойцов и девять единиц военной техники рядом с Дзержинском в ДНР, где располагалась 66-я механизированная бригада армии Украины.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объявил, что войска ДНР и России взяли под контроль поселок Пески под Донецком. Кроме того, союзные силы подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка в ДНР.