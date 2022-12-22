Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском

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Алексей Арестович

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в своем Telegram-канале, что во время боевых действий на Артемовском (для Украины — Бахмутском) направлении погиб Александр Снегуровский. По словам советника, погибший был одним из лучших разведчиков Украины.

Под Бахмутом погиб мой друг, Александр Снегуровский, — написал Арестович.

Ранее жена Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой предпочла общаться на русском языке. Она пояснила, что говорит на нем с детства и считает его родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение. При этом она отметила, что в жизни использует оба языка наравне и уважает тех, кто выбрал для себя только украинский.

Арестович ранее заявил, что российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Он отметил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело», и указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться.