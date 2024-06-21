Арестович рассказал, как Путин может использовать слабое место Украины Арестович: стратегия Путина по Украине имеет шансы на успех

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что слабым местом Украины является «внутренняя организация» страны. По его мнению, высказанному на Youtube-канале «Осторожно: Собчак», благодаря этому стратегия президента России Владимира Путина имеет шансы на успех.Под этим украинский политик имел в виду предоставленные российским лидером условия для прекращения конфликта.

Слабым местом Украины является наша внутренняя организация. <...> Поэтому стратегия [президента РФ Владимира] Путина имеет все шансы на успех. Через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушив экономику. Не пора бы остановиться здесь? — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и собственное производство.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.