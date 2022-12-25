Арестович раскрыл возможности Украины без американской поддержки

Фото: Министерства обороны Украины

Украинская армия сможет продолжить сражаться и без военной поддержки со стороны США, сообщил советник офиса президент страны Алексей Арестович. В разговоре с Марком Фейгиным (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) он подчеркнул, что есть еще европейская и иная поддержка. Кроме того, заметил Арестович, не стоит забывать, что Украина сама по себе является огромной страной с так или иначе работающим ВПК. Фрагмент разговора публикует URA.RU.

Конечно, мы продолжим сражаться без американской поддержки. Во-первых, есть европейская поддержка и неевропейская, в-третьих — мы самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК, — заметил Арестович.

При этом он сказал, что не представляет себе ситуацию прекращения поддержки Украины.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан сказал, что кризис на Украине будет продолжаться, пока официальному Киеву поступает финансовая и военная помощь из США. Политик отметил опасность затяжного конфликта. При этом Орбан возложил ответственность за эскалацию на американцев.

До этого американский генерал в отставке Барри Маккеффри заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.