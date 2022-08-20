Арестович пропал из списка советников Зеленского

Фото: vk.com/alexey_arestovich

Алексей Арестович

Алексея Арестовича нет в списке штатных и внештатных советников офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает «Украиїнський Тиждень». Издание направило соответсвующий запрос в администрацию главы государства и следом предоставило список из 46 имен, в который, в частности, входит Михаил Подоляк. При этом в социальных сетях Арестовича должность указана.

В перечне нет имени Алексея Арестовича, хотя есть другие известные публичные представители власти, например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко — оба являются советниками руководителя Офиса президента вне штата, — гласит сообщение издания.

«Украиїнський Тиждень» отмечает, что в последнее время Арестович публично использует формулировку «советник Офиса президента, внештатный», однако изданию не удалось найти данную формулировку в постановлениях и определениях судов, в распоряжениях, указах или других публичных документах госорганов.