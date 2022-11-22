Арестович признался в лицемерии Украины по переговорам с Россией

Фото: O_Arestovich_official/t.me

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) признался в лицемерии по переговорам с Россией. По его словам, Киев для западных партнеров будет имитировать готовность к переговорам с Москвой без реальных шагов к их воплощению.

Разговоров про переговоры может быть сколько угодно, я уже высказывался на эту тему. У нас никто на переговоры не пойдет. <…> Мы можем поддержать дискуссию о переговорах — да, раз нужно партнерам, — заявил Арестович.

Арестович уточнил, что переговоров не будет, пока на территории Украины в границах 1991 года находится «хоть один российский солдат».

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры не нужны, а также они для него «очень опасны». По мнению политика, украинский лидер попал в ситуацию, когда отказ «признать реалии распада Украины» означает бессмысленность переговоров, а их признание приведет к тому, что его «укокошат собственные националисты».