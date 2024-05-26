Арестович предрек скорый раздел Украины Арестович: Запад, Китай и Россия разделят Украину в ближайшее время

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency /Global Look Press

Алексей Арестович

Западные страны, Китай и Россия уже договорились о завершении конфликта на Украине в ближайшее время, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала UkrLife. Он добавил, что соглашение о разделе Украины уже достигнуто.

Реально достигнуто соглашение между США, Францией, Китаем и Владимиром Владимировичем. Заканчивать конфликт политическим путем в Украине в ближайшее время, — заявил он.

По его словам, Китай и Россия выходят на саммит в Швейцарии и дальнейшие стадии переговоров с позиции силы. Он добавил, что перед остановкой огня стороны пытаются военным путем создать для себя выгодные позиции.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и собственное производство.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.