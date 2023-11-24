Арестович посоветовал украинцам не ждать выхода к границам 1991 года

Фото: МО Украины

Украинцам не стоит ждать выхода к границам 1991 года, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он подчеркнул, что лучшим исходом было бы выйти из конфликта с минимальными издержками.

Победить, очевидным образом, мы не можем в настоящий момент, я не вижу такой перспективы, — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт из-за провала контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный отметил, что громкие заявления экс-советника офиса президента Украины нацелены на эпоху после Зеленского. Таким образом политолог прокомментировал недавнее высказывание украинского деятеля, объявившего себя русским. Эксперт подчеркнул, что Арестович является не самостоятельной политической фигурой, а инструментом, который выполняет все, чего захочет работодатель.

Подлесный предположил, что в преддверии президентских выборов на Украине перед Арестовичем поставлена задача отвлечь на себя русскоязычный электорат, который еще может верить в украинские выборы. При этом, по мнению Подлесного, на Западе готовят сразу несколько подобных «кандидатов», давая понять Зеленскому, что незаменимых нет.