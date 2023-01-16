Арестович осудил репрессии СБУ против Украинской православной церкви

Фото: СБУ

Рейды СБУ против Украинской православной церкви негативно сказываются на имидже страны, заявил в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, в нынешнее время необходимо протягивать руку тем, кто выступает на стороне Украины, и репрессировать тех, кто против нее.

Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: «Зеленский объявил войну христианству»? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые в УПЦ происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины, — считает Арестович.

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на Церковь после проведения рождественского богослужения главой Православной церкви Украины Епифанием. Церемонию в Успенском соборе он расценил как надругательство.

Глава ПЦУ 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения УПЦ. На ней присутствовали многие украинские политики, в числе которых спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.