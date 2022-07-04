Арестович оценил сдачу Лисичанска и Северодонецка Советник Зеленского Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Сдача Лисичанска и Северодонецка была удачной операцией украинских военных, заявил советник президента Украины Алексей Арестович в Telegram-канале. По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль оба города.

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта, — написал Арестович.

Арестович ранее рассказал о том, каким образом солдаты ВСУ намерены вернуть под свой контроль Херсонскую область. В интервью юристу Марку Фейгину (включён в РФ в реестр СМИ-иноагентов) помощник Владимира Зеленского отметил, что российские военнослужащие, базирующиеся под Херсоном, встанут в глухую оборону к началу августа. В этот момент, по словам Арестовича, начнется контратака украинской армии с южного и северного направлений.