Арестович объяснил, почему Украине нельзя начинать переговоры с Россией Арестович: если Украина согласится на переговоры с Россией, все увидят в Путине силу

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Если Украина согласится на переговоры с Россией, то все подумают, что президент РФ Владимир Путин — сильная фигура и перспективы военной победы над ним нет, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. В эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) он объяснил, что многие могут решить, «раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить».

Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретает второе дыхание. Очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы». Значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить, — сказал Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров перед этим заявил, что Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, что этого пожелают его западные партнеры. По мнению министра, украинский президент может легко как запретить себе общаться с Россией, так и разрешить, в зависимости от ситуации.