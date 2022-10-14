Арестович: на Украину просыпался золотой оружейный дождь

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Зенитный ракетный комплекс MIM-23 Hawk

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) заявил, что на республику «просыпался» «золотой оружейный дождь». По его словам, «осадки» прошли в течение последних двух дней в таком объеме, о котором Киев «и близко не мечтал».

Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней — мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему, — сказал Арестович.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился поставить Украине системы ПВО. По словам Арестовича, Париж долго не хотел идти на эти разговоры.

Кроме того, как утверждает политик, Киеву пообещали предоставить восемь передвижных зенитных ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS. По словам Арестовича, Украина также обсуждает поставки систем ПВО с остальными партнерами: в частности, речь идет о IRIS-T и «многих других». Политик посетовал на то, что «за эти двое суток устал коллекционировать».

Советник главы офиса президента республики также указал на подписанное НАТО и Киевом соглашение о полной перестройке военной промышленности Украины. Арестович уверен, что это полностью меняет перспективу конфликта, поскольку страна совместно с западными партнерами будет производить современное европейское оружие.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. После встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом он поблагодарил его за поддержку Киева и сообщил, что страна вносит «значительный вклад в безопасность свободного мира».