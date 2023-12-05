Арестованный наркобарон подарил властям Италии личный остров Арестованный босс мафии Империале подарил властям Италии остров в ОАЭ

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Итальянский мафиози и наркобарон Раффаэле Империале не только превратился в пентито (то есть отошел от преступного ремесла и начал сотрудничать со следствием), но и подарил властям личный остров, сообщает Lenta.ru. Издание отметило, что это не бескорыстный жест — таким образом Империале рассчитывает купить добиться сокращения срока.

Империале арестовали в августе 2021 года. Уже в 2022 он начал давать правоохранителям свидетельские показания.

Известно, что с 2016 года наркобарон находится на втором месте в списке самых опасных гангстеров Италии. Однако американские спецслужбы, которые прослушивали мафиози, сообщили, что Империале собирался уйти на пенсию перед поимкой, но не успел.

Ранее в доме бывшего главы подмосковного города Ступино Веры Назаровой обнаружили нарколабораторию. Во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов запрещенных веществ и сырье для его изготовления. Помимо это, полиция нашла большое количество оборудования и костюмов химзащиты. Возбуждено уголовное дело.

До этого житель Первоуральска обнаружил в квартире, которую сдавал посуточно, наркомагазин, после чего обратился в полицию. Представители незаконной организации начали угрожать мужчине расправой, в том числе подавать зловещие сигналы: например, под двери квартиры подбросили гроб со свиной головой. Правоохранители возбудили уголовное дело, после чего наркокартель перевел 500 тысяч рублей семье пострадавшего в качестве моральной компенсации.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.