Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в Запорожье

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре города Токмак в Запорожье, заявил член главного совета ВГА области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинский военный во время ареста достал гранату и устроил взрыв. По информации Рогова, кроме корректировщика никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы, — написал Рогов.

Ранее Росгвардия задержала в одном из населенных пунктов Запорожской области подозреваемого в пособничестве ВСУ. По заданию своих кураторов он передавал через своего родственника данные о количестве, расположении и перемещении российских военнослужащих, а также техники.

До этого росгвардейцы задержали двух работников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местоположении личного состава и техники ВС РФ вблизи атомной станции. Еще один задержанный отправлял украинским военным координаты передвижения колонн российской техники.