Арестованному шеф-редактору «Sputnik Литва» позволили проститься с бабушкой

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Марат Касем

Арестованный в Латвии шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем сообщил в своем Telegram-канале, что 20 января его отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами. Он добавил, что не теряет бодрости духа, и поблагодарил всех за поддержку. 18 января латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей.

Сегодня меня отвезли проститься с бабушкой Таисией. Помолитесь за нее, завтра похороны, — написал Касем.

Касем был задержан 5 января. В тот день он прибыл в Латвию, чтобы навестить свою больную бабушку. Журналист не успел встретиться с родственницей, поскольку был задержан за нарушение санкционного режима и шпионаж.

6 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания журналиста. Она назвала задержание Касема «покушением на свободу слова и нарушением международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов». По ее словам, журналиста обвинили в шпионаже без каких-либо доказательств.