Арбатова назвала отказ от кириллицы выгодным властям Украины

Отказ от украинского языка в пользу латиницы может стать финансово выгодным украинским властям. Об этом НСН сказала писательница и общественный деятель Мария Арбатова. Она подчеркнула, что в этом желании нет ничего кроме политики.

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о необходимости перехода Украины с кириллицы на латиницу, она также напомнила, что для этого нет никаких культурологических обоснований.

В желании перейти на латиницу нет ничего кроме политики. Украинцы относятся к славянским народам, наша письменность развивалась «из одного куста». Это насильственные меры, чтобы пытаться идентифицироваться через Европу, это не имеет перспектив и глубинных корней, но финансово, наверное, выгодно, — сказала Арбатова.

Писательница считает, что эта идея может вызвать сопротивление и колоссальные протесты населения. Так, по её словам, случилось в прибалтийских странах, где в своё время запретили говорить и учиться по-русски.

Арбатова отметила, что подобные политические выверты на филологическом уровне очень обидны, но Украина должна переболеть всеми этими болезнями, «чтобы оценить ситуацию так, как её оценили Балканские страны, рапортуя об этом Западу, но не став от этого Европой ни по каким параметрам».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский. По словам секретаря СНБО, обучать английскому надо ещё с детского сада. Он назвал его «языком цивилизованного общения».

Как заявили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отказ от кириллицы и переход на латинскую графику преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами. Они также выразили сомнения в связи с тем, что власти смогут обеспечить качественный перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы.