Арахамия рассказал, когда Киев вернется к переговорам с Москвой Арахамия: Киев может возобновить переговоры с Москвой в августе после контрнаступления

Фото: Стрингер/РИА Новости

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве

Позиция Украины за столом переговоров изменится уже к августу, считает руководитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Давид Арахамия. В интервью «Голосу Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он указал, что к концу лета положение Киева должно усилиться благодаря планируемому контрнаступлению ВСУ, что позволит вести переговоры с позиции силы.

К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, — сказал Арахамия.

Глава делегации в очередной раз указал, что Киев требует от Москвы возврата войск на позиции, занимаемые до 24 февраля, а также что администрация президента Владимира Зеленского не примет потерю территории.

Кроме того, депутат от партии «Слуга Народа» Евгения Кравчук указала, что Россия и Украина сотрудничают в отношении вопросов гуманитарного характера, включая обмен солдатами и открытие гуманитарных коридоров. Также стороны поддерживают контакт по вопросу продовольственной безопасности.

4 июня Арахамия сообщил, что Украина намерена сначала укрепить свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада, и только после этого вернуться за стол переговоров с Россией. Однако точных дат руководитель переговорной делегации не привел.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что переговоры Москвы и Киева в данный момент не ведутся, поскольку Киев фактически отказался в этом участвовать. Он отметил, что от Украины так и не поступило ответа на российский проект договора. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк следом подтвердил информацию российской стороны. По словам чиновника, диалог будет восстановлен и модерировать его будет уже президент Украины Владимир Зеленский