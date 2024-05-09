«Аптечное бинго»: Великобритания столкнулась с лекарственным кризисом The Mirror: в Великобритании наступил дефицит лекарств

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Великобритании столкнулись с дефицитом лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с сахарным диабетом, эпилепсией и СДВГ, сообщает издание The Mirror со ссылкой на фармацевтов. По его данным, британцы вынуждены «играть в аптечное бинго» и переходить из магазина в магазин, чтобы найти нужные лекарства. Исполнительный директор Community Pharmacy England Джанет Моррисон утверждает, что дефицит создает серьезный риск для больных.

Проблемы с поставками лекарств, с которыми сталкиваются общественные аптеки и их пациенты, выходят за рамки критических. Пациенты с широким спектром клинических и терапевтических потребностей страдают ежедневно, и это выходит далеко за рамки неудобств, — заявила она.

В свою очередь фармацевты утверждают, что из-за дефицита лекарств они вынуждены сталкиваться с агрессивным поведением со стороны клиентов. При этом они заявили, что подавляющее большинство пациентов с пониманием относятся к сложившейся ситуации, но демонстрируют обеспокоенность.

Большинство людей относятся с пониманием, но они обеспокоены и напуганы, и неизбежно иногда это выходит за рамки, и люди вымещают это на нас. У нас были раздраженные пациенты и случаи, когда люди плевали в нас, — рассказал владелец аптеки в Манчестере Фин Маккол.

Как сообщалось ранее, британская компания AstraZeneca начала отзывать свою вакцину от коронавирусной инфекции по всему миру. Официальной причиной принятия такого решения стало снижение спроса, однако эксперты предполагают, что это связано с недавним заявлением компании. В AstraZeneca признались, что вакцина может вызывать редкий тромбоз.