«Аппетит иссяк»: Литва о нежелании ЕС вводить новые санкции против России Глава МИД Литвы заявил о нежелании ЕС вводить новые санкции против России

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что аппетит Евросоюза (ЕС) в отношении новых санкций против России иссяк. По словам главы ведомства, европейские страны с тревогой ждут наступление зимы из-за стоимости энергоресурсов. Дипломат отметил, что после решения этого вопроса, ЕС сможет снова вернуться к санкционной политике.

Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идет о ценах на газ и энергоносители, — рассказал Ландсбергис.

Страны Балтии выступают за ужесточение санкционного давления на Москву вопреки проблем с поставки энергоресурсов в Европе.

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре. Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует.