AP: Зеленский не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не сможет заставить поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, заявила обозреватель Associated Press Ванесса Гера. В своем материале она написала, что многие граждане просят президента Анджея Дуду сделать так. чтобы страдания, причиненные украинцами, не были забыты. Журналистка подчеркнула, что политик на встрече с Зеленским поднял эту тему.

Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов (организация признана экстремистской, запрещена в России), который сотрудничал с немецкими нацистами, — сообщила обозреватель.

Как рассказала Гера, от рук украинцев погибли более ста тысяч поляков, включая детей и женщин. Как уверяет журналистка, польские чиновники настаивают на том, чтобы была раскрыта вся правда об этих событиях.

Ранее обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заметил, что украинские беженцы, которые приехали в Польшу, убедили в необходимости денацификации Украины. В своей статье он написал, что у приезжих наблюдаются «последствия многолетней нацистской идеологической обработки».