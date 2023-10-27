Антиукраинский европолитик подвергся нападению в Бельгии NOS: в Бельгии напали на критикующего помощь Киеву нидерландского политика Боде

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

В Бельгии подвергся нападению лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, выступающий против поставок оружия Украине, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Политик вечером 26 октября прибыл в Гентский университет, где у него была запланирована лекция и там неизвестный ударил его по голове.

По информации телеканала, Боде подходил к университету, когда неизвестный мужчина ударил его неким предметом — местные СМИ отмечают, что это был зонт. Кроме того, в социальных сетях сообщили, что нападавший выкрикивал что-то на русском или украинском языке.

Злоумышленник был задержан полицией. Тьерри Боде не пострадал. Он провел запланированную лекцию, начало которой пришлось перенести.

Ранее политик неоднократно выступал против отправки Западом оружия на Украину. До начала СВО Боде критиковали за пророссийские речи. В частности, он высказывал сомнения относительно независимости выводов Объединенной следственной комиссии (JIT), занимавшейся расследованием катастрофы малайзийского лайнера Boeing MH17. Политик тогда выразил мнение, что Украина также является одним из возможных виновников трагедии.