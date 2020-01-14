https://static.news.ru/photo/378197d4-36d6-11ea-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Германии антисловом 2019 года выбрали «климатическую истерию» (Klimahysterie). По словам представителя жюри Нины Яних, словосочетание дискредитирует усилия по защите климата и дебаты о необходимости таковых, а также экологическое движение.

Яних отметила, что в прошлом году это выражение использовали немецкие политики и пресса. Оно определяет усилия экоактивистов по защите климата «как своего рода коллективный психоз».

#Klimahysterie hat es geschafft und ist das Unwort des Jahres. Die Jurybegründung unterschreiben wir: "Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung wird damit diffamiert und Debatten werden diskreditiert" pic.twitter.com/HOCyT7QgJM — NABU e.V. (@NABU_de) January 14, 2020

В ФРГ антислово выбирают с 1991 года. В состав жюри входят четыре лингвиста и представитель средств массовой информации, которого сменяют ежегодно. Антисловом 2018 года в Германии было названо словосочетание «антидепортационная индустрия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Оксфордский словарь назвал главным словом 2019 года выражение «климатическое ЧП» (climate emergency). В прошлом году использование термина увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с 2018 годом.