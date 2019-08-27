https://static.news.ru/photo/73258830-c8be-11e9-8c69-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/UA_Handmade

Скандал на спортивном празднике произошёл в Киеве из-за антироссийской надписи. Один из организаторов попросил активистов, развернувших оскорбительный плакат, не разжигать межнациональную рознь.

Участники фестиваля «Спорт для всех» пытались вырвать баннер из рук националистически настроенных граждан, однако те отказались прекратить акцию и посоветовали оппонентам уехать в РФ, пишет портал « Наш Киев ». Позже на место прибыли украинские военные и поддержали авторов плаката.

Ранее News.ru сообщал, что на Украине болезненно отреагировали на позитивные итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным. Так, украинский блогер Мирослав Олешко пожелал лидеру республики увидеть в скором времени российские танки на центральной площади Парижа.