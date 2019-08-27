Скандал на спортивном празднике произошёл в Киеве из-за антироссийской надписи. Один из организаторов попросил активистов, развернувших оскорбительный плакат, не разжигать межнациональную рознь.
Участники фестиваля «Спорт для всех» пытались вырвать баннер из рук националистически настроенных граждан, однако те отказались прекратить акцию и посоветовали оппонентам уехать в РФ, пишет портал «
Ранее News.ru сообщал, что на Украине болезненно отреагировали на позитивные итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона с главой РФ Владимиром Путиным. Так, украинский блогер Мирослав Олешко пожелал лидеру республики увидеть в скором времени российские танки на центральной площади Парижа.