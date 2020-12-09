Антиправительственная акция протеста проходит в Варшаве

https://static.news.ru/photo/d8f4e930-3a46-11eb-a7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

У здания польского правительства в Варшаве проходит массовая акция протеста. Митингующие не согласны с политикой властей республики в области защиты климата.

Мы не согласны с вето климатической политики ЕС. Движения в защиту климата и защитники прав человека объединяются, — сообщается в Facebook организаторов акции.

Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время саммита ЕС принял решение, которое бы обеспечило людям безопасное и справедливое будущее.

Как молодое поколение мы не позволим политическим противоречиям решить нашу судьбу. В среду мы выходим на улицы со всей Европой и напоминаем вам, что голос молодёжи имеет ключевое значение в борьбе с климатическим кризисом, — заявили организаторы.

Протестующие кричат, что имеют право на зелень. Рядом с местом проведения демонстрации находятся усиленные патрули полиции. Они призывают протестующих разойтись, поскольку массовые собрания в республике запрещены.

Как сообщает ТАСС, силовики пытаются формировать кордоны, чтобы помешать колонне протестующих возле здания правительства, но толпа либо меняет маршрут, либо просто обходит полицейских.

Акцию в защиту климата организовало женское протестное движение. Оно активизировало свою деятельность после 22 октября. Тогда Конституционный суд страны принял решение, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Решение должно вступить в силу после публикации в «Официальном вестнике». Власти пока решили отложить публикацию закона.

После решения суда протесты прошли более чем в 400 городах. Символами протестов стали красная молния, вешалка и зонт. Организаторы акции выступают за отставку правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость».

Как писал NEWS.ru, 30 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует внести в парламент проект закона, разрешающий аборты при летальной патологии плода.