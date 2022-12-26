Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у главы Днепропетровской ОГА «Радио Свобода»: НАБУ проводит обыски у главы Днепропетровской ОГА

Фото: Палинчак Михаил/ТАСС

Валентин Резниченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у главы администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, сообщает «Радио Свобода» (СМИ внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на три источника в Днепре и в правоохранительных органах. Также обыски прошли в помещениях фирмы «Стройинвестинжиниринг».

По материлась СМИ, проверки начались с утра в кабинете Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, который отвечает за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог, и в ряде других департаментов.

Обыски также прошли у других фигурантов уголовного дела, связанного с расследованием махинаций вокруг украинской президентской программы «Большое строительство».

В администрации области и НАБУ обыски не комментировали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в кабинете у главы Росавиации Александра Нерадько прошли обыски. По данным канала, причиной официального осмотра рабочего пространства у главы ведомства стало подозрение во взяточничестве. Предварительно, в получении взятки подозревается заместитель начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой.