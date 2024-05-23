Анонсирован план раздела Боснии и Герцеговины Додик в течение месяца представит соглашение о разделе Боснии и Герцеговины

В течение ближайшего месяца властям Сараево представят мирное соглашение о разграничении Боснии и Герцеговины, заявил в Twitter (Х) глава Республики Сербской БиГ Милорад Додик. Он объяснил, что сербский народ «больше не может жить» в такой Боснии и Герцеговине, как сейчас.

В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить ее к модели мирного разграничения, — заявил Додик.

Ранее Милорад Додик заявил, что приедет в Россию на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. Политик подчеркнул, что планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ. Додик подчеркнул, что Республика Сербская надеется на укрепление сотрудничества с российскими компаниями.

Сербский политолог Стеван Гайич объяснил планы Додика желанием заручиться поддержкой в РФ. По его словам, политик принял соответствующее решение на фоне давления Запада.