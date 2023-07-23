Период аномальной жары в Греции, на фоне которой с 18 июля в стране горят леса, рискует стать самым длинным в ее истории. Накануне из-за пожаров с Родоса эвакуировали свыше двух тысяч человек, их перевозили в безопасные места на лодках и катерах. Пламя охватило отели Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group в населенном пункте Киотари.
Также власти страны приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров. По словам ведущего метеоролога Греции Панайотиса Джаннопулоса, достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов.
Как страна спасается от огня — в галерее NEWS.ru.
Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press
Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин
Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press
Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин
Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press
Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива
Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press
Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива
Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press
Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива
Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press
Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива
Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press
Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин
Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press
Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин
Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press
Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин
Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press
Разрушения в районе Агия Сотирас в Дервенохории в результате пожара, который бушевал здесь последние несколько дней
Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press
Горящий дом после лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция
Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press
Люди возле места лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция
Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press
Пожарные тушат лесной пожар в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
На курортном острове Родос в Греции, бушуют лесные пожары
Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция