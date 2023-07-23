Период аномальной жары в Греции, на фоне которой с 18 июля в стране горят леса, рискует стать самым длинным в ее истории. Накануне из-за пожаров с Родоса эвакуировали свыше двух тысяч человек, их перевозили в безопасные места на лодках и катерах. Пламя охватило отели Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group в населенном пункте Киотари.

Также власти страны приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров. По словам ведущего метеоролога Греции Панайотиса Джаннопулоса, достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов.

Как страна спасается от огня — в галерее NEWS.ru.

Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин

Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Греция - регион Аттика, Пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин

Разрушения в районе Агия Сотирас в Дервенохории в результате пожара, который бушевал здесь последние несколько дней

Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press

Разрушения в районе Агия Сотирас в Дервенохории в результате пожара, который бушевал здесь последние несколько дней

Горящий дом после лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Горящий дом после лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция

Люди возле места лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Люди возле места лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция

Пожарные тушат лесной пожар в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Пожарные тушат лесной пожар в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция

Лесные пожары недалеко от Лутраки, Греция

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Лесные пожары недалеко от Лутраки, Греция

На курортном острове Родос в Греции, бушуют лесные пожары

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

На курортном острове Родос в Греции, бушуют лесные пожары

Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция

Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция