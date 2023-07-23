Аномальная жара и лесные пожары: как выглядит Греция в огне

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Лесной пожар сжигает деревья в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция

Период аномальной жары в Греции, на фоне которой с 18 июля в стране горят леса, рискует стать самым длинным в ее истории. Накануне из-за пожаров с Родоса эвакуировали свыше двух тысяч человек, их перевозили в безопасные места на лодках и катерах. Пламя охватило отели Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group в населенном пункте Киотари.

Также власти страны приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров. По словам ведущего метеоролога Греции Панайотиса Джаннопулоса, достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов.

Как страна спасается от огня — в галерее NEWS.ru.