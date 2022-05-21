Анкара призвала Стокгольм прекратить поддержку террористов Эрдоган: Швеции нужно прекратить поддерживать террористов

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с премьером Швеции Магдаленой Андерссон призвал Стокгольм прекратить финансовую, военную и политическую поддержку террористических организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Анкара не даст согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока эти страны спонсируют запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК).

Эрдоган заявил премьеру Швеции, что политическая, финансовая и военная поддержка террористических организаций со стороны Стокгольма должна быть прекращена, — говорится в сообщении.

Турецкий лидер также призвал Стокгольм снять наложенные на Анкару ограничения в оборонной промышленности.

14 мая Эфкан Ала сообщил, что Турция сможет проголосовать за вступление скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к проблеме терроризма. По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС, выделяя деньги и обучая боевиков на своих территориях. Ранее Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей, отметив, что эти страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», пускают их в парламент.

Позже зампредседателя правящей в стране «Партии справедливости и развития» Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Анкара не изменит свою позицию. Он напомнил, что Турция «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате беспорядков погибло почти 40 тысяч граждан.