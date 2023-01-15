Анкара предложила открыть в Турции гумкоридор между Россией и Украиной Украинский омбудсмен Лубинец: Турция предложила свою территорию для гумкоридора между РФ и Украиной

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Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной, заявил в своем Telegram-канале украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, эта идея активно обсуждается между государствами. Он отметил, что реализация инициативы позволит вернуться домой тысячам людей.

Идея о гуманитарном коридоре прозвучала от омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Я его воспринял положительно. <...> Если это удастся устроить, домой смогут вернуться тысячи гражданских и военных. <...> Сейчас идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы <...> гражданские лица или раненые военные могли сначала возвращаться в Турцию, а затем на территорию Украины. Но сейчас это только идея, которая обсуждается, — написал Лубинец.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет продвигать идею локальных перемирий на Украине. По его словам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.

Ранее результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg показали, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Украиной и Россией. Согласно итогам исследования, на Кипре, в Португалии и Греции инициативу поддержали 91%, 89% и 88% опрошенных соответственно.