Анкара обвинила Париж в поддержке террористов Представитель Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Париж в поддержке РПК

Фото: Jonathan Raa/Global Look Press

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обвинил властей Франции в том, что они поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК) в Сирии. В своем Twitter-аккаунте он написал, что в Париже в данный момент проходят протесты той самой РПК, которая причастна к убийству тысяч турок и курдов. В ходе стычек в столице Франции в том числе пострадал 31 полицейский.

Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать? — заявил Калын.

Беспорядки в центре Парижа начались после убийства трех человек возле Курдского культурного центра. В результате столкновений с протестующими пострадали более 11 полицейских. Демонстранты считают убийства терактом и винят в нем Турцию.

Также сообщалось, что убийцей курдов оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.