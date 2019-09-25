Полицейские Великобритании не смогли найти новых пострадавших в результате действия нервно-паралитического вещества «Новичок».
Сотрудники правоохранительных органов провели экспертизу проб крови, которую взяли у людей, возможно, подвергавшихся действию яда, сообщается на
Следователи связались с этими людьми после обнаружения следов «Новичка» в крови у полицейского графства Уилтшир.
Утром 4 июля прошлого года Скотленд-Ярд сообщил о «серьёзном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества». Позже стало известно, что Чарльз Роули и Дон Стёрджес были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Женщину врачам спасти не удалось, мужчину выписали из больницы, но позже его парализовало, писал News.ru.