https://static.news.ru/photo/99d81984-dfb6-11e9-b792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Великобритании не смогли найти новых пострадавших в результате действия нервно-паралитического вещества «Новичок».

Сотрудники правоохранительных органов провели экспертизу проб крови, которую взяли у людей, возможно, подвергавшихся действию яда, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Следователи связались с этими людьми после обнаружения следов «Новичка» в крови у полицейского графства Уилтшир.

Утром 4 июля прошлого года Скотленд-Ярд сообщил о «серьёзном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества». Позже стало известно, что Чарльз Роули и Дон Стёрджес были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Женщину врачам спасти не удалось, мужчину выписали из больницы, но позже его парализовало, писал News.ru.