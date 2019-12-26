https://static.news.ru/photo/5ca75452-2800-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: James McGraw/facebook.com

Джеймс МакГроу из английского города Портсмут набил татуировку с фотографией храпящей жены. Так он отомстил за стрижку, которую ему сделала супруга.

Семейная пара разыгрывает друг друга уже на протяжении 24 лет. По словам жены Келли, последняя шутка перешла все границы. Также она отметила, что Джеймс специально добавил несколько лишних подбородков на татуировке. Женщина призналась в ненависти к этой фотографии, пишет издание The Sun.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мама рэпера Тимати сделала себе татуировку в честь рождения внука.