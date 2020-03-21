https://static.news.ru/photo/42e2094a-6c6b-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого был выявлен коронавирус. После этого она решила уйти на карантин. Об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении.

Ранее на встрече с журналистами политик заявила, что коронавирус внёс серьёзные коррективы в её жизнь. Меркель пришлось отменить почти все мероприятия и поездки. Она перешла на общение с коллегами с помощью видеоконференций.

NEWS.ru писал, что власти Германии приняли решение ужесточить меры по противодействию коронавирусу. Жители страны теперь не могут собираться по двое. Исключение составляют семьи и живущие под одной крышей люди. На улицах нельзя приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 метра, люди должны снизить социальные контакты до минимума. Контролировать исполнение этих мер будет полиция. При этом граждане могут ходить на работу, в магазин, к врачу, а также гулять по одному.

Всего в Германии зарегистрировано 23 974 случая заражения коронавирусом. Скончались 92 человека, выздоровели 266.

Всего в мире коронавирусом заразились 310 882 человека, 95 129 излечились, 13 173 человека скончались. В России число заболевших составляет 367, 18 человек излечились.