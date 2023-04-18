Ангела Меркель получила по заслугам Экс-канцлера ФРГ Меркель наградили Большим крестом ордена «За заслуги» перед Германией

Фото: Boris Roessler/dpa

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель получила Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной республикой Германия». Об этом сообщается на сайте немецкого правительства. Орден является единственной федеральной наградой страны. Ранее Большого креста удостаивались только два канцлера государства. Церемония награждения прошла в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера дворце Бельвю в Берлине.

Вы служили Германии 16 лет — амбициозно, мудро, страстно. В течение долгих 16 лет вы неустанно работали во имя свободы и демократии, во благо нашей страны и благополучия ее народа, — сказал Штайнмайер во время церемонии.

Орденом «За заслуги перед ФРГ» награждают за особые достижения в политической, экономической, культурной и интеллектуальной сферах. Ранее его получали канцлеры Конрад Аденауэр (1946-1963) и Гельмут Коль ((1982-1998)

На мероприятии также присутствовал действующий глава правительства Германии Олаф Шольц.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.

Ранее Меркель призналась российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что Минские соглашения нужны были Украине для подготовки к конфликту с Россией. С бывшим канцлером пранкеры общались от имени экс-президента Украины Петра Порошенко