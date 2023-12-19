Аналитики заявили о риске коллапса экономики Украины в 2024 году Reuters: Запад не поможет Украине избежать коллапса экономики

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Финансовая поддержка со стороны стран Запада не поможет правительству Украины избежать краха экономики, сообщает информационное агентство Reuters. По мнению аналитиков, в 2024 году Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы, так как США могут не одобрить передачу нового пакета помощи. Кроме того, аналогичное решение также может принять и Международный валютный фонд, одобривший очередной транш только после предоставления Киевом определенных гарантий.

По мнению авторов публикации, украинская экономика способна продержаться еще несколько месяцев до передачи финансового пакета от стран Запада. Однако затем ее ожидают тяжелые времена, считают они. Такой прогноз обусловлен ситуацией, развернувшейся в Конгрессе США, где республиканцы заблокировали сразу два пакета финансовой помощи.

Отмечается, что сложившаяся ситуация создает угрозу для Украины, так как правительство страны планирует покрыть дефицит бюджета за счет иностранной помощи. Дефицит бюджета республики оценивается в $43 млрд, страны Евросоюза выделят ей €18,5 млрд, а правительство США — около $8 млрд. В настоящее время иностранные финансы также используются властями Украины для выплаты пенсий.

В свою очередь аналитики американского издания Business Insider считают, что новый пакет финансовой помощи для Украины может быть разворован. По мнению экспертов, такая угроза исходит от главы офиса президента республики Андрея Ермака, желающего создать новую олигархическую систему.