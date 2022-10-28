Аналитик: Запад фактически платит пенсии жителям Украины Аналитик Суздальцев: разрушение экономики Украины вынудило Запад платить украинским пенсионерам

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Несмотря на огромную инфляцию и плачевное состояние экономики Украины, курс украинской гривны остаётся стабильным вопреки всему, рассказал ФБА «Экономика сегодня» доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Андрей Суздальцев. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что украинское государство живет по сути за счёт финансовой помощи Запада, то есть фактически западные страны оплачивают бюджетников и платят пенсии украинским пенсионерам. На данный момент Украина получила $12,7 млрд и еще $15 млрд рассчитывает получить.

Запад оплачивает пенсии, фактически Запад оплачивает бюджетников, эти деньги приходят на рынок. То есть страна живет за счет других государств, — объяснил Суздальцев.

Политолог отметил, что в настоящее время Национальный банк Украины по полной программе включил станок и только за лето напечатал гривен на $6,5 млрд, то есть 240 млрд гривен. Эксперт уточнил, что украинская инфляция разгоняется, цены растут, за период специальной военной операции России на Украине цены взлетели в среднем на 30–40%, топливо к концу года вырастет до 50%.

Очень низкий уровень сбора налогов, потому что предприятия стоят, часть бизнеса бежала, брошено очень много бизнесов, безработица высокая, — констатировал Суздальцев.

Однако, несмотря на плачевное состояние украинской экономики, курс гривны, поначалу упавшей на 20%, остается стабильным. По мнению аналитика, это связано исключительно с притоком валюты из-за рубежа.

21 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина уже израсходовала весь свой годовой бюджет. По его словам, с 24 февраля по 15 октября было потрачено 1434,9 млрд гривен ($38,7 млрд). Из них 42,2%, или 605 млрд гривен ($16,3 млрд), составили зарплаты, 21%, или 301,4 млрд гривен ($8,1 млрд), были потрачены на соцобеспечение населения. 13% бюджета ушло на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, 6% — на медобслуживание населения, 5,7% — на обслуживание государственного долга и 5,6% — на трансферты местным бюджетам.