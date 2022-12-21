Аналитик: взрыв на трубопроводе в Чувашии может оставить Украину без газа Аналитик Монтян сообщила, что взрыв на трубопроводе в Чувашии может оставить Украину без газа

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Украина может остаться без поставок газа из-за взрыва на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, считает политический аналитик Татьяна Монтян. Именно через него СПГ поступает на Украину и в Европу, но у европейцев есть возможность получить ресурс из другого источника — по газопроводу Ямал — Европа, рассказала эксперт в беседе с «ПолитРоссией». По ее словам, у Украины других вариантов поставок газа нет, она может лишь начать закупать его на Западе, однако есть сомнения, что такая мера будет иметь эффект.

Ну разве что реальный реверс украинской газотранспортной системы для поставок газа из Европы. Хотя тут еще вопрос, а есть ли у самой Европы, чем делиться с Украиной, и если даже что-то найдется, то станет ли она этим самым газом делиться, — сообщила Монтян.

Пожар на газопроводе произошел накануне под Чебоксарами между деревней Кюльхири и селом Калинино. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени. В пресс-службе МЧС по Чувашской Республике сообщили, что причиной инцидента послужила утечка газа на подземном газопроводе рядом с деревней Ямбахтино Вурнарского района.

В компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» позже сообщили, что транспортировка газа из-за аварии на подземном газопроводе в Чувашии обеспечивается в полном объеме по параллельным маршрутам. Специалисты определили поврежденный участок газопровода, а причины происшествия установит специальная комиссия.