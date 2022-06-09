Аналитик Власов: антироссийская позиция Запада убивает экономику Евросоюза

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Страны Евросоюза годами выстраивали прочные и прозрачные отношения с Россией, чтобы покупать газ по выгодной цене, при этом никто не планировал «снижать зависимость» от энергоресурсов Москвы, напомнил кандидат технических наук Александр Власов в беседе с «Экономикой Сегодня». По его словам, сейчас антироссийская позиция Запада «медленно, но уверенно» убивает экономику Евросоюза.

Страны ЕС годами выстраивали понятные и прозрачные отношения с РФ, чтобы покупать энергетические ресурсы на выгодных условиях. Они стремились к этому, никто не планировал, как это сейчас модно говорить на Западе, «снижать зависимость от России». Сейчас антироссийская позиция западных представителей медленно, но уверенно убивает экономику Евросоюза, — заверил Власов.

Он также напомнил о словах экс-главы Чешской газовой компании Владимира Штепана, который заявил, что Чехия не может позволить себе отказаться от российского газа. По мнению Власова, договоренности Праги и Осло о поставках сжиженного природного газа (СПГ) имеют вес исключительно на бумаге. Аналитик считает, что Норвегия в первую очередь продаст голубое топливо своим скандинавским соседям — Швеции и Финляндии. При этом Чехии норвежского горючего может просто не хватить, резюмировал Власов.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Сергей Правосудов заявил, что европейские страны, отказавшиеся платить за российский газ в рублях, в любом случае будут перекупать отечественное топливо под видом, например, американского СПГ. По его словам, покупку российского газа страны Евросоюза всегда смогут оформить как приобретение партии сжиженного сырья.