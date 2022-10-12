Аналитик: США пытаются усугубить украинский конфликт Аналитик Гуреев заявил о намерениях США усугубить украинский конфликт

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

США ищут новые способы усугубить украинский конфликт, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. По его словам, G7 является подструктурой НАТО, которая направляет в зону боевых действий солдат под видом наблюдателей, сообщает «360».

США прощупывают новые способы усугубить конфликт на Украине и все более его разжечь. Фактически США и союзники не могут напрямую конфликтовать с Россией через НАТО. Но они собираются это сделать через G7.<...> «Группа семи» — это подструктура НАТО, которая должна направлять наблюдателей в зону боевых действий. Кто в этом контексте будут наблюдатели? Это не миротворцы, а солдаты, которых США направят в зону боевых действий, — уточнил эксперт.

Он напомнил, что среди наблюдателей G7 нет Китая, Ирана, Индии и России, поскольку эти семь экономически развитых стран — «либо члены НАТО, либо вассалы США». Также Гуреев добавил, что Вашингтон не может пойти на прямую конфронтацию с Россией, поэтому будет делать это именно через «Большую семерку».

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном саммите «Большой семерки» ранее заявил, что Россия должна понести наказание за проведение референдумов и «аннексию» территорий. Он подчеркнул, что РФ должна быть изолирована от всего цивилизованного мира.

До этого Зеленский сообщил, что попросил Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.