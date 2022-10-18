Аналитик сравнил «дележку» газа между странами ЕС с распадом СССР Аналитик Разуваев: «дележка» газа между странами ЕС напоминает распад СССР

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Дележка» газа между странами Евросоюза напоминает распад СССР, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он подчеркнул, что ни одно газодобывающее государство ЕС не будет делиться с союзниками и делать какие-либо скидки.

Ни одна газодобывающая страна ЕС, например Норвегия не будет не только делиться ресурсами, но и даже давать на них хоть мало-мальскую скидку. <...> В Европе, это только подтолкнет процесс разрыва связей между странами членами. Вообще это очень напоминает распад СССР, — сказал Разуваев.

Он напомнил, как страны ЕС «воровали» друг у друга маски во время пандемии коронавируса, подчеркнув, что сейчас они «каждый сам за себя». По его словам, с газом ситуация аналогичная, способная привести к геополитическим переменам.

Именно поэтому, пока Евросоюз пытается сблизиться с осколками Советского Союза, Россия сближается с будущими осколками ЕС, как например с Венгрией, — заключил Эксперт.

Ранее Еврокомиссия предложила обязать страны-члены ЕС делиться друг с другом газом при необходимости. В соответствующем документе говорится, что не все государства-члены заключили между собой соглашения о солидарности, а потому ЕК предлагает закрепить это правило по умолчанию.